Un terzino svincolato per il Pescara. Si tratta di Fabrizio Cacciatore, classe 1984, Chievo e Cagliari tra le sue ultime esperienze. Cacciatore, reduce da problemi muscolari, arriverà stasera in Abruzzo e domani svolgerà le visite con il suo nuovo club prima della firma sul contratto. Un modo per correre ai ripari dopo i tre gol incassati in casa della Reggina.

Foto: sito ufficiale Cagliari