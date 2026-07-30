L’indiscrezione: Cacciamani, per la Roma non è priorità. Per il Torino sì

30/07/2026 | 23:35:42

Alessio Cacciamani ha talento e a 19 anni vuole evidenziarlo anche in Serie A. Non a caso al Torino ha ritrovato Ignazio Abate, l’allenatore che lo ha valorizzato alla guida della Juve Stabia. Negli ultimi giorni Cacciamani è stato accostato alla Roma che di sicuro lo apprezza, avendo qualità oltre la media, ma non al punto da ritenerlo una priorità. Lo è, invece, per il Torino che – a meno di clamorose proposte – intende puntarci, prolungando e adeguamento il contratto.

Foto: sito Torino