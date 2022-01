L’indiscrezione: Cabral alla Fiorentina per 15 milioni più 3 di bonus

Cabral alla Fiorentina, operazione annunciata e ormai completata. Il club viola per l’attaccante classe 1998 del Basilea investirà 15 milioni più 3 di bonus. L’affare era stato imbastito già nei giorni precedenti, quando Vlahovic era una pista calda per la Juve, in Svizzera già dallo scorso agosto erano convinti che lo specialista brasiliano del Basilea sarebbe stato l’erede di Vlahovic in caso di cessione. Adesso il club viola aspetta Cabral per le visite e per metterlo a disposizione di Italiano.

FOTO: instagram personale