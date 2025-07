L’indiscrezione: Buchanan, si riaccende la pista Sassuolo. Nuovi dialoghi con l’Inter

18/07/2025 | 19:06:24

Tajan Buchanan è un obiettivo del Sassuolo e confermiamo. Il Sassuolo aveva parlato giorni fa con l’Inter per l’esterno destro, aveva messo sul tavolo 7-8 milioni con recompra a favore dei nerazzurri ed eventuale percentuale da futura vendita. Una cifra a suo tempo considerata troppo bassa. Il problema non era rappresentato dalla volontà di Buchanan, ma dal fatto che il Sassuolo volesse ancora pensarci. Le cose stanno cambiando: l’imminente uscita di Laurienté, destinazione Sunderland, ha riacceso – anche in queste minuti – i contatti con l’Inter. E la pista Buchanan-Sassuolo si sta riaccendendo…

Foto: Instagram Buchanan