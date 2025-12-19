L’indiscrezione: Bruzzaniti-Catania, conferme totali. Tempistica e cifre

19/12/2025 | 11:05:44

Lo scorso 3 dicembre vi avevamo anticipato che il Catania sarebbe andato forte su Giovanni Bruzzaniti, esterno offensivo classe 2000 in uscita dal Pineto. C’era concorrenza in Serie B, ma i siciliani stavano giocando d’anticipo, il colpo necessario per sostituire l’infortunato Cicerelli. Andiamo oltre: il Catania ha intenzione di chiudere l’operazione con il Pineto entro la prossima settimana, in modo da mettere Bruzzaniti a disposizione di Toscano a partire dal primo impegno del 2026. Operazione da circa 500 mila euro, vanno sistemati gli ultimi dettagli. Bruzzaniti è reduce da uno strepitoso avvio di stagione in Serie C: per l’esterno calabrese 9 gol e 7 assist, protagonista assoluto del campionato. E ora l’opportunità di un salto di qualità importante per la sua carriera.

Foto: sito Catania