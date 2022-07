L’indiscrezione: Bremer-Inter, l’esito dell’incontro agente-Vagnati

Gleison Bremer ha scelto l’Inter da una vita, eravamo ancora nel 2021, ma deve portare pazienza. Bisogna aspettare che il Paris Saint–Germain formalizzi la nuova proposta per Skriniar che per l’Inter, magari con i bonus, non deve essere lontana dai 70 milioni. Ma in giornata c’è stato un incontro, documentato dalle immagini di Gianluca Viscogliosi, tra Busardò (agente del difensore brasiliano) e Vagnati, direttore tecnico del Toro. È stata ribadita la volontà di Bremer di andare all’Inter e di respingere altre proposte. Non ci sono dubbi che la Juve ci stia provando, ma l’Inter ha un accordo blindato. E dopo aver perfezionato la cessione di Skriniar, migliorerà l’offerta al Torino magari avvicinandosi ai 30 milioni e aprendo – con una formula che consenta di controllare il cartellino – per il centrocampista Casadei.

Foto: Torino Twitter