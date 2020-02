L’indiscrezione: Braglia-Cosenza, un’altra chance ma la classifica piange

Piero Braglia avrà un’altra chance sulla panchina del Cosenza. La sua posizione non è salda, nel senso che soprattutto da parte della proprietà c’è stata più volte la tentazione di cambiare.

Ma il mercato in ritardo e tante altre cose hanno portato a dare fiducia al tecnico.

Anche ieri, dopo la beffa di Pescara, il Cosenza ha valutato se andare avanti o meno con Braglia. Il tecnico della promozione avrà un’altra possibilità: a questo punto potrebbe essere decisiva la prossima gara casalinga contro il Benevento.

Pillon è un profilo valutato, ma per il momento nessun contatto diretto e ancora un’occasione per Braglia.

Foto: sito ufficiale Cosenza