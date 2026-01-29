L’indiscrezione: Bowie-Verona, scambio di documenti. I dettagli

29/01/2026 | 20:21:17

Un’altra esclusiva sta per andare in porto. Ieri vi abbiamo anticipato di una trattativa in stato avanzato tra il Verona e l’Hibernian per l’attaccante Kieron Bowie, classe 2002. La trattativa in stato avanzato si è ormai trasformata in uno scambio di documenti previsto nelle prossime ore in modo da consentire a Bowie di raggiungere Verona per una nuova avventura. Operazione da 5,5 milioni più bonus legati ai gol dell’attaccante.

Foto: Instagram personale