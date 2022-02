L’indiscrezione: Boscaglia-Avellino, contratto di un anno e mezzo

L’Avellino ha esonerato Piero Braglia nel pomeriggio (e ha sollevato dall’incarico anche il ds Salvatore Di Somma), dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla e il -10 dal Bari in classifica.

Roberto Boscaglia è il nome per sostituire il tecnico toscano sulla panchina biancoverde. Per lui pronto un contratto di un anno e mezzo, c’erano stati anche sondaggi del Cosenza, che ha esonerato Occhiuzzi, ma stasera è atteso il via libera dell’Avellino con il rientro del patron D’Agostino da Roma.

Boscaglia è reduce da una esperienza poco felice a Palermo, dove fu esonerato la scorsa stagione. In carriera ha ottenuto la promozione in B con la Virtus Entella e il Trapani.

Foto: Sito Palermo