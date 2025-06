L’indiscrezione: Bonny, sempre più Inter (un mese dopo). Cosa manca adesso

16/06/2025 | 18:54:24

Ange-Yoan Bonny viaggia velocemente verso l’Inter, quasi un mese dopo. Lo scorso 17 maggio vi avevamo svelato che il club nerazzurro aveva messo in cima alla lista il classe 2003 del Parma, “l’attaccante che piaceva di più nel bel mezzo di altri profili”. Bonny ha aperto completamente, vede l’Inter come l’approdo perfetto, viene visto come la migliore alternativa a Thuram. La valutazione è di circa 20 milioni, possibile che i nerazzurri propongano una contropartita tecnica, serve aspettare con pazienza tutti i dettagli ma la strada è in discesa.

Foto: Instagram Bonny