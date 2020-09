L’indiscrezione: Bonaventura-Fiorentina, dal principio di accordo al via libera

Giacomo Bonaventura sarà un nuovo centrocampista della Fiorentina. Ieri sera vi avevamo anticipato un principio di accordo, possiamo aggiungere che nelle ultimissime ore è arrivato il via libera. Bonaventura firmerà probabilmente un biennale, lo stesso biennale che gli aveva proposto il Benevento. Tutto questo perché la Fiorentina, dopo aver fatto un tentativo per De Paul, ha deciso di virare sulla mezzala ex Milan. Manca soltanto gli ultimi passaggi formali e burocratici.

Foto: Twitter Milan