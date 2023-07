L’indiscrezione: Bologna, tre incontri con l’agente di Ngonge. Ora…

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Verona in questa sessione di mercato dopo cinque mesi da grande protagonista, l’attaccante classe 2000 è stato uno dei principali artefici della salvezza. La Lazio ha sondato, il Bologna ci ha provato con maggiore insistenza. Al punto che il club emiliano ha incontrato per ben tre occasioni l’agente di Ngonge. Ora serve un’offerta che non sia inferiore ai 7-8 milioni più bonus. Non ci sono stati, invece, ulteriore sviluppi per il trasferimento del centrocampista Hongla dall’Hellas Bologna dopo il concreto sondaggio dei giorni scorsi.

Foto: Instagram Ngonge