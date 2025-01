L’indiscrezione: Bogdan può tornare in Italia. C’è il Trapani con due club di B

Luka Bogdan può tornare in Italia. Il difensore centrale classe 1996, attualmente in forza al NK Istra, sta valutando alcune proposte. Su di lui sta sta spingendo il Trapani, ma hanno chiesto informazioni due club di B (Cesena e Salernitana). Non escludiamo altre sorprese, ma Bogdan (che ha giocato con Vicenza, Catania, Livorno, Salernitana, Ternana e Ascoli) strizza l’occhio a un ritorno in Italia.

Foto: sito Ascoli