L’indiscrezione: Blaze alla Pro Vercelli in dirittura d’arrivo

La Pro Vercelli sta chiudendo un’operazione in entrata. E’ ormai fatta per Allan Blaze, esterno sinistro francese, svincolato, classe ’94. Nell’ultima stagione ha giocato a Rende, è un profilo che l’allenatore Modesto conosce bene. Ora siamo in dirittura d’arrivo.

Foto: sito Pro Vercelli