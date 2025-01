L’indiscrezione: Biraghi-Napoli, ci sono ancora margini

Il Napoli ha perso Olivera per un infortunio non banale e può ancora pensare di intervenire su quella fascia. Adesso le priorità sono altre, ma nei prossimi giorni può tornare di moda Cristiano Biraghi, come rivelato in un paio di occasione. Un profilo che Antonio Conte conosce bene, quindi ci sono ancora margini. La Fiorentina lo libererebbe senza troppi problemi, visto che il terzino è finito fuori dai radar di Palladino.

Foto: Instagram Biraghi