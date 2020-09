L’indiscrezione: Biglia domani vola in Turchia, giocherà nella stessa squadra di Viviano e Zukanovic

Il futuro di Lucas Biglia sarà in Turchia. Il centrocampista argentino infatti sarà presto un nuovo rinforzo del Karagumruk, club nel quale giocano anche il portiere Emiliano Viviano e il difensore Ervin Zukanovic. Biglia è stato in orbita Torino, club con il quale era in trattativa, ma il suo destino è al Karagumruk. Il giocatore è atteso in Turchia domani.

Foto: Instagram personale