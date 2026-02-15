L’indiscrezione: Biancolino-Avellino verso l’addio. Pagliuca tra i nomi valutati
Un’altra sconfitta in casa, la seconda consecutiva in pochi giorni: dopo il Frosinone anche il Pescara sbanca il “Partenio Lombardo”, quarto ko nelle sei partite del girone di ritorno di Serie B. Adesso la panchina dell’Avellino traballa, Biancolino (contestato dalla tifoseria a fine partita) è a forte rischio esonero. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Guido Pagliuca, ex Juve Stabia ed Empoli, in attesa di una decisione definitiva.
foto facebook avellino