L’indiscrezione: Bianco, no Fiorentina allo Sturm Graz.

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che lo Sturm Graz aveva fatto un tentativo molto concreto per Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina. E che sarebbe stato disponibile a prenderlo anche in prestito secco, visto che apprezza molto il profilo. Nella serata di ieri la Fiorentina ha abbassato la saracinesca, Bianco non si muove.

Foto: Instagram Fiorentina