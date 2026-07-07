L’indiscrezione: Bianco in uscita da Firenze, piste in Turchia, Spagna (e non solo)

07/07/2026 | 21:59:31

Alessandro Bianco è tornato alla Fiorentina dopo i mancati accordi già raccontati con il PAOK Salonicco per il riscatto. E anche se non è stata presa una decisione definitiva, il futuro del centrocampista classe 2002 potrebbe essere lontano dall’Italia anche se ci sono state richieste da parte dei club più ambiziosi di Serie B. Bianco sta valutando le proposte da Spagna (Las Palmas), Grecia (Atromitos) e da un paio di club turchi, poi prenderà con calma una decisione.

Foto: Instagram Bianco