L’indiscrezione: Beukema, Gatti e Lucumí, tre storie diverse

06/06/2025 | 23:59:57

Ci sono tre storie di diverse di difensori centrali che in qualche modo sul mercato. Il tanto sbandierato rinnovo di Gatti fin qui non si è verificato, probabilmente perché la Juventus ha voluto riflettere sulle richieste non escludendo una cessione. Quanto a Beukema, il Napoli è appostato addirittura da marzo e ora cerca di accelerare ma deve accontentare il Bologna. Ci sono poche chance per la Roma in chiave Beukema, mentre i giallorossi apprezzano molto Lucumí, un altro perno della difesa di Italiano.

