L’indiscrezione: Berardi vuole la Viola da agosto, ma c’è un prezzo. E Ikoné non è un’alternativa

Domenico Berardi non ha detto sì alla Fiorentina da quattro o sei giorni, ma dalla scorsa estate. Il discorso è semplicissimo: il Sassuolo, che vorrebbe mantenere il patto stretto con l’esterno calabrese la scorsa estate, lo cederebbe soltanto per una base minima di 25 milioni, altrimenti nulla da fare.

Berardi è per distacco il numero uno nella lista di Italiano, ma il Sassuolo – come già raccontato – non cede di un millimetro. Il nome di Jonathan Ikoné, segnalato dalla Gazzetta dello Sport stamattina (le fonti andrebbero citate, poi c’è sempre tempo per raccontare i retroscena, almeno quelli…), è assolutamente plausibile e appartiene alla stessa lista con una certa evidenza, per esempio è stato proposto lo stesso Orsolini che almeno in estate non convinceva. Ma diventa abbastanza offensivo ritenere Ikoné un’alternativa: classe 1998, punto di forza del Lille, talento indiscutibile, contratto in scadenza nel 2023. Profilo che piace molto, ci sono stati contatti ma non ci sono ancora accordi. Prima la Fiorentina aspetta di capire gli eventuali margini per Berardi, pur avendo già memorizzato le richieste del Sassuolo.

Foto: Twitter Sassuolo