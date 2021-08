L’indiscrezione: Bentaleb, presenza confermata a Genova. Gli scenari

Nabil Bentaleb è davvero a Genova, in compagnia dei suoi agenti, come vi abbiamo anticipato poco fa. Il giocatore era presente allo stadio per assistere alla partita di Coppa Italia vinta dal grifone 3-2 contro il Perugia. Il centrocampista classe 1994 può diventare veramente un obiettivo concreto del club di Preziosi, autentica sorpresa delle ultime ore. Il Genoa sta valutando l’offerta, in città ci sono anche i rappresentati del calciatore che si è da poco liberato dallo Schalke 04 e quindi arriverebbe da svincolato. Qualità tecniche indiscutibili, può giocare in mezzo al campo ma anche sulla fascia e all’occorrenza in posizione anche più avanzata, a parametro zero sarebbe di sicuro un colpo importante. Il Genoa è in piena trattativa, Bentaleb non è più una sorpresa e la trattativa va avanti.

Foto: Twitter Bentaleb