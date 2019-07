L’indiscrezione: Bennacer-Milan, operazione da 15 milioni. Per Giampaolo…

Ismael Bennacer e il Milan, un’operazione decollata nelle ultime ore. La Fiorentina è rimasta sorpresa perché pensava di potersi inserire e di chiudere, il Milan ha anticipato la concorrenza. Operazione complessiva da 15 milioni più eventuali bonus, tutto questo perché Giampaolo ha intenzione di utilizzarlo da play davanti alla difesa, come avrebbe fatto con Praet. Su quest’ultimo la Samp ha bloccato tutto perché sono in ancora in piedi i discorsi tra Ferrero e Vialli per la cessione del club. E l’intesa, fino a una decisione definitiva, era quella di provvedere a una sola cessione, quella di Andersen al Lione molto ben indirizzata. Intanto, Milan e Empoli stanno lavorando per limare i dettagli su un’intesa in linea di massima trovata.

Foto: sito ufficiale Empoli