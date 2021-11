L’indiscrezione: Benevento, riflessioni profonde su Caserta. Ma per ora nessuna svolta

Il Benevento è reduce da una serata infernale, quella di ieri, contro il Frosinone. Ci sta perdere in casa, ma non incassare quattro gol e non giocare quasi mai. Né può essere un alibi l’espulsione di Glik nel primo tempo che ha lasciato la squadra in dieci, infatti Fabio Caserta non ha cercato alibi e ha detto “abbiamo rovinato in un pomeriggio due mesi di lavoro”. Nelle ultimissime ore il patron Vigorito ha fatto profonde riflessioni proprio sull’allenatore, ma almeno per il momento nessuna decisione: si va avanti con lui, pur nell’insoddisfazione di due sconfitte casalinghe consecutive che pesano parecchio.

FOTO: Sito Perugia