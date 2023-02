L’indiscrezione: Benevento, il ds Faggiano era in tribuna. E su D’Aversa…

Daniele Faggiano è il possibile nome per la poltrona di direttore sportivo del Benevento. Come abbiamo raccontato poco fa, Faggiano ha assistito al tonfo contro il Venezia. L’esonero di Pasquale Foggia potrebbe essere l’anticamera di una proposta del patron Vigorito. A quel punto il Benevento potrebbe fare un tentativo per D’Aversa, molto legato a Faggiano. Un tentativo che c’era già stato prima di decidere per Fabio Cannavaro proprio per le perplessità del tecnico sotto contratto fino a giugno con la Samp. Perplessità che potrebbe esserci anche adesso, ma vedremo gli sviluppi.

Foto: sito ufficiale Parma