L’indiscrezione: Benevento, idea Aglietti per la panchina. E c’è anche Auteri

Il Benevento riparte da Marcello Carli che nei giorni scorsi ha raggiunto l’accordo triennale con Vigorito e che in giornata si è presentato in città. Diversi modi da sciogliere, soprattutto quelli relativi ai contratti più onerosi, mentre diversi calciatori (Pettinari compreso) torneranno ai rispettivi club per fine prestito. Passaggio cruciale quello legato al nuovo allenatore dopo averne avuti ben tre nell’ultimo stagione: un candidato è Alfredo Aglietti, nella lista c’è anche Gaetano Auteri e si tratterebbe di un ritorno. Le valutazione proseguiranno per qualche giorno, non è escluso che entrino nuovi candidati in attesa della decisione definitiva.

