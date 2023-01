L’indiscrezione: Benevento, fari su Valoti e Sebastiano Esposito. E Forte…

Il Benevento vorrebbe tenere Francesco Forte, ma alla fine le offerte faranno la differenza. Si è parlato molto di Modena e Reggina, in realtà la sorpresa potrebbe essere quella di ieri. Il Frosinone. L’offerta è importante, oltre un milione tra prestito e riscatto, dopo Insigne sarebbe una nuova operazione tra Benevento e Frosinone. Il club sanità monitora, tra gli altri, Valoti per il centrocampo e Sebastiano Esposito per l’attacco.

Foto: Instagram Forte