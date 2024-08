Il Benevento ha chiuso un colpo per la corsia sinistra. Si tratta di Antonio Ferrara, classe 1999 in uscita dal Taranto. In giornata c’è stato un incontro tra le società, si è arrivati alla definizione, al punto che siamo allo scambio dei documenti. Ferrara ripartirà dal Benevento all’interno di un programma che per il club sannita significa puntare alla promozione diretta.

Foto: sito uff