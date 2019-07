L’indiscrezione: Benevento, ai dettagli per l’arrivo del portiere Manfredini

Un nuovo portiere per il Benevento. Si tratta di Niccolò Manfredini, 31 anni compiuti lo scorso primo maggio, ultima esperienza nello Spezia. Gli accordi sono pressoché totali, al punto che Manfredini è atteso in ritiro per mettersi subito a disposizione di Pippo Inzaghi.