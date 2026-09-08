L’indiscrezione: Ben Kone, ancora aperta la pista Forte Virtus

08/09/2026 | 17:55:10

Ben Lhassine Kone può lasciare il Frosinone come svelato nei giorni scorsi. Per il centrocampista ivoriano classe 2000 è ormai sfumata la pista FC Universitatea Cluj, non sono stati trovati gli accordi e il mercato in Romania ha chiuso i battenti. C’è tempo, invece, per un’intesa con il Forte Virtus FC (seconda divisione degli Emirati Arabi), da quelle parti le trattative sono aperte ancora per diverse settimane. Valutazioni in corso.

foto insta kone