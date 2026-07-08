L’indiscrezione: Belotti, ingaggio minimo pur di restare a Cagliari

08/07/2026 | 23:50:01

Andrea Belotti ha manifestato tutta la sua voglia di Cagliari accettando una proposta di ingaggio per il rinnovo senza fare troppi discussione. Il Gallo ha firmato per un’altra stagione, ha già svolto le visite mediche, per circa 300 mila euro più eventuali bonus. Nelle poche partite giocate in Sardegna prima del grave infortunio aveva fatto bene, adesso ha voglia di rilanciarsi e di dare un contributo importante al club.

foto x cagliari