L’indiscrezione: Belotti, c’è la Samp in pressing. E dalla Serie A…

29/08/2025 | 18:06:52

Andrea Belotti deve decidere il suo futuro, soprattutto se accettare il pressing della Sampdoria che nelle ultime 24 ore ha alzato l’attenzione nei riguardo del Gallo. Ci sarebbe il problema ingaggio, ma risolvibile con la partecipazione del Como. Belotti sta valutando la proposta della Samp, ha avuto qualche timido interesse dalla Serie A (anche il Cagliari) che fin qui non si è concretizzato. E l’idea blucerchiata va tenuta in considerazione.

Foto: twitter Como