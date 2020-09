L’indiscrezione: Bellanova, via libera Atalanta. Ma il Parma ci pensa ancora

I rapporti tra Parma e Atalanta sono eccellenti, al punto che tre operazioni sono state definite e serve soltanto il via libera. Ci riferiamo a Colley, Traoré e al centrocampista Melegoni. Vi abbiamo raccontato anche della proposta che è stata fatta per il terzino Raul Bellanova, esiste il via libera dell’Atalanta, ma il Parma non ha ancora sciolto tutte le riserve e intende pensarci ancora.

Foto: instagram Bellanova