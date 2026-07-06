L’indiscrezione: Bellanova e Molina non sono nella lista Napoli. Dodo resiste

06/07/2026 | 23:30:39

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: prima ci stanno tante cessioni. Poi, aggiungiamo noi, si potrà pensare al mercato in entrata. Ma alcuni nomi possono essere esclusi a prescindere. Non ci risulta interesse per Bellanova (che ha proposte dall’estero, come già raccontato) o per Molina, zero margini di manovra. Resta, invece, in lizza il nome di Dodo che abbiamo anticipato in caso di mancato arrivato di Khalaili. Ma prima il Napoli dovrà pensare alle uscite, nella speranza che Dodo aspetti gli azzurri impegnati a fare cassa dopo la dispendiosa gestione Conte.

Foto: Instagram Fiorentina