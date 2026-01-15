L’indiscrezione: Belghali, conferme sull’interesse Roma (per l’estate). E ci sono altre due big

15/01/2026 | 23:35:51

Torniamo su Rafik Belghali, appena rientrato dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione dell’Algeria, terzino destro classe 2002 e che ha saltato l’impegno contro il Bologna per un problema alla caviglia. La premessa è fondamentale: Belghali non può essere trasferito dal Verona a gennaio, tranne una deroga oggi non prevedibile, perché era già stato utilizzato dai belgi del Mechelen in avvio di stagione. Un mese fa vi avevamo svelato l’interesse della Roma per l’estate e lo confermiamo, avevamo aggiunto i giallorossi all’Inter con la Juve che aveva comunque chiesto informazioni. Per il Verona sarebbe (sarà) comunque una plusvalenza importante, questione di tempo.

Foto: sito Hellas Verona