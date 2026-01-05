L’indiscrezione: Belahyane ha detto sì al Torino. Ora…

05/01/2026 | 23:45:56

Reda Belahyane e il Torino: non è più una notizia dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva tra il 30 e il 31 dicembre. Il 30 dicembre avevamo parlato di una sorprendente ipotesi scambio con Ilic, il giorno dopo abbiamo aggiunto che la situazione per il centrocampista della Lazio in granata può andare avanti a prescindere. Adesso possiamo aggiungere che Belahyane ha completamente aperto al trasferimento, bisogna solo aspettare che la Lazio risolva tutti gli altri quiz in quel reparto, compreso Guendouzi. Ma intanto Belahyane ha completamente aperto.

Foto: Instagram Belahyane