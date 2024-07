La Lazio ha intenzione di prendere un esterno offensivo oppure un centrocampista di qualità per rimediare alla partenza di Immobile. Ma sono rimasti vivi i contatti con l’entourage di Samed Bazdar, stellina ventenne emergente del Partizan Belgrado. Bazdar ha altre richieste, non ci sono accordi ma non si esclude che la Lazio possa decidere di approfondire nei prossimi giorni.

Foto: Logo Lazio