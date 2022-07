L’indiscrezione: Bayern, ecco l’offerta a de Ligt. I dettagli

L’incontro di Torino tra Juve e Bayern per Matthijs de Ligt ha permesso intanto di trovare un’intesa totale tra l’avvocato Pimenta, che rappresenta il centrale olandese, e il club bavarese. Pronto un quinquennale con base d’ingaggio da 11-12 milioni a stagione più 3-4 milioni di bonus. Ovviamente l’accordo è blindato, in attesa che tra i club si raggiunga la totale quadratura. Ma il primo incontro è stato molto proficuo, altri aggiornamenti in serata.

Foto: twitter Juve