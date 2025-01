L’indiscrezione: Basic, apertura totale all’Hajduk. Gli scenari

Toma Basic è stato cercato con forza dall’Hajduk Spalato, come anticipato venerdì scorso. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno alle origini, per questo motivo Basic ha completamente aperto e preferirebbe la destinazione croata a tutte le altre, con l’avallo di Gattuso. La Lazio sta valutando di partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio, ma intanto i contatti tra Basic e l’Hajduk continuano…

Foto: Instagram Basic