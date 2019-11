L’indiscrezione: Barrow, critiche fuori luogo. E mezza Serie A in fila

Abbiamo letto critiche assurde, ingenerose, nei riguardi di Musa Barrow. E’ vero, ha sbagliato un rigore (lui che di solito è infallibile), ma ci ha messo la faccia, si è preso la responsabilità e non è stato molto fortunato. Avrebbe potuto risentirne tanto, invece ha dato l’assist dell’1-0 a Gosens, è uscito con l’Atalanta in vantaggio, le sue qualità non possono essere messe in discussione per un errore in avvio di partita. Infatti, per Barrow c’è la fila: non solo il Verona, da sempre, ma negli ultimi giorni anche Samp, Genoa, Spal con il Parma che non ha messo di pensarci. L’Atalanta continuerà a coccolarselo, un rigore sbagliato non modifica stima e considerazione nei riguardi di un ragazzo dalle indubbie qualità.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta