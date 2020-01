L’indiscrezione: Barrow-Bonifazi-Caldara-Todibo, gli aggiornamenti

Il Bologna ha bisogno maledettamente di una punta, situazione evidenziata anche nel corso della gara contro la Fiorentina. Nelle prossime ore riprenderanno i contatti con l’Atalanta per Musa Barrow per cercare gli accordi. Occhio al Toro, sempre sul pezzo e che vorrebbe scavalcare. In ballo due difensori centrali: Bonifazi piace molto alla Fiorentina (in pressing) e alla stessa Atalanta. E proprio l’Atalanta valuta il ritorno di Mattia Caldara, confermate le indiscrezioni di ieri. Mentre il Milan confida di definire l’operazione Todibo con il Barcellona. Attaccanti e difensori centrali coinvolti…

Foto: Milan Twitter