L’indiscrezione: Barranco-Fasano, incontro per la risoluzione. La Reggina lo aspetta

17/12/2025 | 13:34:06

Ve lo abbiamo anticipato ieri, ormai non è più una sorpresa. Bruno Barranco oggi incontrerà il Fasano per la risoluzione del contratto che lo lega al club pugliese. L’attaccante classe 1997 ha detto sì alla Reggina per un clamoroso ritorno, aveva lasciato appena la scorsa estate. La trattativa è entrata nel vIvo nelle ultime 72 ore, prima solo chiacchiere e nulla di concreto. Possiamo aggiungere un altro particolare, soprattutto a beneficio di chi ha bisogno di saperlo per potersene poi occupare: se oggi andrà tutto bene, già domani Barranco potrebbe essere a Reggio per mettersi a disposizione del nuovo (vecchio) club.