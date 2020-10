Davide Bariti sta per trovare squadra. L’esterno offensivo svincolato classe 1991 ha una trattativa avviata con la Pergolettese, non ha ancora firmato ma l’accordo si sta avvicinando. Su Bariti c’è anche il Foggia che sta per accogliere Dell’Agnello in attacco.

Fonte Foto: Twitter Triestina