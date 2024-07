Il Bari aspetta il via libera definitivo per l’attaccante esterno Chajia, obiettivo vero e svelato nei giorni scorsi, ma sta per avvicinarsi anche a un difensore centrale. Si tratta di Nosa Edward Obaretin, classe 2003, di proprietà del Napoli e nell’ultima stagione protagonista con la maglia del Trento. Adesso il Bari ha accelerato, svolta vicina.

Foto: logo Bari