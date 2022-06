L’indiscrezione: Bari, conferme su Ciano. E Zerbin per ora resta a Napoli

Quattro giorni fa vi avevamo parlato del forte interesse del Bari per Camillo Ciano. Confermiamo: ci sono stati contatti sia con il Frosinone che con l’entourage dell’attaccante, c’è un nodo ingaggio ma si può lavorare per arrivare a una soluzione. Al Bari piace moltissimo Alessio Zerbin tornato al Napoli (stessa proprietà) dal prestito di Frosinone, ma al momento non ci sono margini. Zerbin ha avuto richieste anche dalla Serie A, ma il club azzurro intende per il momento tenerlo. Se ne riparlerà eventualmente più avanti.