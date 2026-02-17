L’indiscrezione: Ballardini tra poche ore ad Avellino. I dettagli

17/02/2026 | 22:50:23

Davide Ballardini è in viaggio verso Avellino, arriverà tra poche ore. I dialoghi con il direttore sportivo Aiello sono andati nel migliore dei modi. L’Avellino ha virato a sorpresa su un allenatore di spessore, potenziale valore aggiunto per la Serie B. Sul contratto non ha posto particolari problemi, rispetto all’iniziale tendenza fino al 2027 accetterà quasi sicuramente un impegno fino a giugno con opzione. A prescindere dalla situazione contrattuale, l’idea dell’Avellino è quella di aprire un nuovo ciclo vincente, uscendo dal momento difficile e blindando la salvezza come principale obiettivo. Poi ci sarà tempo per un programma più ambizioso, nelle prossime ore la firma di Ballardini.

