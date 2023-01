Jure Balkovec può lasciare i turchi dell’Alanyaspor e tornare in Italia. Non soltanto il Palermo (che si sta orientando su Masciangelo) ha sondato l’esterno sinistro sloveno. C’è anche il Genoa che ha avuto contatti nella notte e potrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di Serie A. Balkovec entra quindi nella lista del Genoa per la corsia mancina.

Foto: Instagram ufficiale Balkovec