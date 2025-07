L’indiscrezione: Balerdi per l’OM non è sul mercato. Solo se…

08/07/2025 | 23:50:59

L’Olympique Marsiglia non ha intenzione di privarsi di Leonardo Balerdi, difensore centrale argentino classe 1999 con un contratto in scadenza nel 2028. Ci sono stati almeno tre sondaggi nelle ultime settimane, uno della Juventus, ma per l’OM stiamo parlando di una pedina incedibile. Il sacrificio Luis Henrique, destinazione Inter, prima del 30 giugno, ha risolto i problemi di bilancio. La situazione di Balerdi potrebbe cambiare solo se arrivasse una proposta davvero faraonica e al momento non c’è alcun tipo di traccia.

Foto: Twitter Marsiglia