L’indiscrezione: bagarre Digne, all’Inter piace molto. Il Chelsea decide. E Spalletti…

Lucas Digne lascerà l’Everton nella finestra di gennaio, malgrado un lungo contratto. L’esterno sinistro non rientra nei piani di Benitez, a maggior ragione dopo l’acquisto di Mykolenko dalla Dinamo Kiev per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. L’Everton è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Confermiamo il forte gradimento dell’Inter, se dovesse uscire uno tra Vecino e Kolarov: è il profilo che oggi piace di più per la fascia, a maggior ragione se Dimarco dovesse diventare all’occorrenza il centrale mancino della difesa a tre. Ma su Digne c’è bagarre, vi sono almeno altri tre club interessati, ve ne sveliamo un paio. Il primo è il Chelsea che ha preso Chilwell per tutta la stagione e che deve decidere se investire su un difensore centrale (il solito Koundé del Siviglia) nel bel mezzo dei rinnovi di contratto dei vari Thiago Silva, Christensen (piace al Milan) e Rudiger (seguito eventualmente a parametro zero da vari club, Real Madrid compreso). Tornando a Digne, è un esterno apprezzato molto anche da Spalletti, hanno lavorato in tandem ai tempi della Roma. Non a caso Digne ha speso recentemente, nel corso di un’intervista rilasciata a L’Equipe, parole di elogio nei riguardi dell’allenatore: “Spalletti è esigente e appassionato”, ulteriore conferma di un rapporto importante. Al Napoli piace Digne, in ogni caso dovrebbe uscire Ghoulam in scadenza, ma prima il club azzurro intende concentrarsi sul difensore centrale. Foto: Twitter Everton