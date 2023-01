L’indiscrezione: Azzi, altre conferme solo sul Palermo

Paulo Azzi si prepara a lasciare il Modena. E sono assolutamente confermate le indiscrezioni che vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni: il Palermo nel gruppetto delle squadre di Serie B interessate, poi in vantaggio e senza altre interferenze. Le sorprese sembrano scongiurate, non ci sono club di Serie A concretamente interessati ad Azzi, il club rosanero si prepara a chiudere. E il Modena cercherà un sostituto che avrebbe individuato in Liotti se non fosse che la Reggina oppone resistenza.

Foto: Instagram Azzi